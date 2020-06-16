Kupada finalist belli oluyor! Fenerbahçe Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda?

Tur atlayan ekibin finalist olacağı maçta Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşacak. İlk maçta Trabzonspor Fenerbahçe’yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak maç saat 20.45'te başlayacak. karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe
Altay Dirar Falette Serdar Hasan Ali Gustavo Emre Mehmet Ekici Deniz Türüç Rodrigues Vedat Muriqi
Trabzonspor
Uğurcan Pereira Da Costa Campi Novak Abdülkadir Parmak (Sosa) Ndiaye Abdülkadir Ömür Ekuban Nwakaeme Sörloth