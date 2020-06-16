Fatih Terim’in Sezertam isyanı!

Rize deplasmanında Muslera'nın ayağının kırılmasının öncesindeki ofsayt pozisyonunun tepkileri devam ediyor. Galatasaray camiası, yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın bu hatasının geçmişe dayandığı görüşünde…

Teknik Direktör Fatih Terim de maç sonu basın toplantısında “Tecrübeli yan hakemin de bayrağa çekmesi gerekiyor” ifadesiyle dikkat çekmişti. ‘Tecrübe' vurgusunun arkasında, Erdinç Sezertam'ın 2009'daki Sivas maçında Ümit Karan'ın, Karabük maçında da Muslera'nın kırmızı kart görmesi için orta hakeme baskı yapmasının yattığı öğrenildi.

HAKEM DEĞİL CELLAT BAŞI!

Öte yandan Galatasaray, Rize'de yaşananlarla ilgili “Utanç gecesi” başlığıyla sert bir açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklamada orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu için “Cellat başı” ifadesini kullanan sarı-kırmızılılar, şu ifadelere yer verdi:

“Kararlarıyla maçın sonucuna direkt etki eden orta hakem bundan sonra bizim için cellat başıdır. Rizespor Başkanı Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zat, geçen sezon ‘Bana silahımı getirin' ve ‘Silahım olsa vururdum' tehditleriyle başkanlık seviyesinde olmadığını göstermiştir. Yetkili kurumları gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.”

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