Djokovic’in turnuvasında tehlikeli yakınlaşma! Corona virüsü tehdidi hiçe sayıldı

Ağustos’a kadar tüm turnuvaların askıya alındığı teniste Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen özel ‘Adria Tur'un ilk ayağı, 12 bini aşkın Covid-19 vakasının görüldüğü, 254 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Thiem, finalde Krajinovic'i yenerek şampiyon oldu. Djokovic'in yanı sıra Zverev ve Dimitrov da korta çıktı.

Pandemi öncesi günleri aratmayan organizasyonda sporcular, top toplayıcı çocuklar, seyirciler ve basın mensupları bir aradaydı. Djokovic'in turnuvadan hemen önce birlikte basketbol oynadığı Partizan'da Nikola Jankovic'in testinin pozitif çıkması şüphe uyandırdı. Jankovic, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınmıştı.

PARTİ VERDİLER

Novak Djokovic turnuvasına katılan sporcular, kortun dışında da corona virüsü önlemlerini hiçe saydı. Turnuva sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tişörtlerini de çıkaran sporcular, çılgınlar gibi eğlenirken, corona virüsü tehdidini unuttu.

Gecede yaşananlar, sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, corona virüsü salgınının sona ermediğini hatırlatarak, yıldız sporculara uyarılarda bulundu.

İşte turnuva sonrası partide yaşananlar: