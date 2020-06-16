CANLI | Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın | FB TS canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Trabzonspor canlı! Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk takım Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile belli oluyor. İlk maçta evinde 2-1 kazanan Trabzonspor, dev maçta avantajını korumak ve ezeli rakibini geçmek istiyor. Fenerbahçe ise Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi ve UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruptan başlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Emre, Ferdi, Muriqi, Rodrigues (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: ATV

Ligde ve kupada şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor ayrıca 23 yıllık Kadıköy’de kazanamama serisine de nokta koymak istiyor. Fırtına, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu ve moral depoladı. Tek hedefi Türkiye Kupası zaferi olarak belirleyen Fenerbahçe ise Kayserispor karşısında geri düşmesine ve Ozan Tufan’ın atılmasına karşın son bölümde bulduğu gollerle konuğunu 2-1 yenerek üç puanla döndü.

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Fenerbahçe’de Süper Lig’de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemiyor. Ozan’ın yanı sıra apandisit ameliyatı olan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemiyor.

Trabzonspor’da ise ligde Göztepe ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Jose Sosa, İstanbul kafilesinde yer aldı. Deneyimli yıldızın durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları ise sürüyor.