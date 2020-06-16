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Sözcü

Bundesliga’da Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon!

Almanya Bundesliga 32. hafta mücadelesinde Werder Bremen'e konuk olan Bayern Münih, 1-0'lık galibiyetin ardından üst üste 8., toplamda 30. şampiyonluğunu ilan etti.

SKOR DIŞ HABER
23:37 -
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Bundesliga’da Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon!

Almanya Bundesliga 32. haftasında deplasmanda Werder Bremene ile karşılaşan Bayern Münih, 1-0’lık galibiyetin ardından şampiyon oldu.

Maçın 43. dakikasında Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0 öne geçen Münih’te, Alphonso Davies 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Münih, Bundesliga’da toplam 30. şampiyonluğunu yaşadı.

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