Antrenmana geç kalma bahanesi şoke etti: ‘Uzaylılar tarafından kaçırıldım’

Kariyerinde iki farklı dönemde Boca Juniors forması giyen Arjantinli oyuncu Guillermo Marino, adını dünya çapında futbolculuk kariyerinden ziyade, öne sürdüğü bir antrenmana geç kalma bahanesi ile duyurdu.

Şu an 39 yaşında olan orta saha oyuncusu Marino, 2010-2013 yılları arasında o dönem Jorge Sampaoli’nin çalıştırdığı Universidad de Chile takımında forma giymişti. Şili’nin başkenti Santiago’da çalkantılı günler geçiren Marino’nun takım arkadaşlarından Gustavo Lorenzetti, Lado B’ye verdiği bir röportajda akıllara durgunluk veren hikayeyi anlattı.

“Guillermo bir keresinde uzaylılar tarafından kaçırıldığı için antrenmana geç kaldığını söyledi” diyen Lorenzetti şöyle devam etti:

“Hepimize ne hissettiğini ve neler yaşadığını baştan sona açıkladı. Bunun dalgasını geçenler olurdu ‘Gittim iki gün sonra geri geldim çünkü uzaylılar tarafından kaçırıldım’ derlerdi ama Guille öyle bir oyuncu değildi. Guille çok düzgün bir insandı. Herkes onu bilirdi.

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‘Ruhunu çıkarıyorlar…’

Anlatmaya başladı ve bir anda kaybolmuş hissettiğini ve uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi. Ruhunu çıkarıyorlar, inceliyorlar ve tüm bu yolculuk sırasında bedenine göz kulak oluyorlar diye anlattı.

Açıkçası ben uzaylılara inanıyorum. Muazzam detaylı bir açıklama yaptı ve ona inanmak zorundaydık. Guille daha sonra gidip aynı şekilde Sampaoli’ye anlattı mı bilmiyorum ama konuşmuş olmalılar. Guille’yi tanıyorsam, Sampaoli ona inanmıştır. Ne diyebiliriz ki? Belgeseli falan çekilir belki.”