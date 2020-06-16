Ahmet Nur Çebi’den sert çıkış!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi veren Ahmet Nur Çebi “Beşiktaş neredeyse herkesin ikinci takımı… Birçok Galatasaraylı ve Fenerbahçeli arkadaşımız kampanyamıza destek olmaya başlamış. Ancak önce bizim camiamızın bir araya gelip beraberliği sağlaması gerekiyor. Özellikle iş adamlarından katkı sağlamalarını rica ediyorum” dedi.

“RAHMİ KOÇ DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Çebi, eski başkanlara da şu sözlerle gönderme yaptı:

“Rahmi Koç desteğini sürdürüyor. (Yıldırım) Demirören'in medyasından faydalanıyoruz. Kampanyaya nasıl destek vereceğini bilmiyorum. Umarım verecektir. Fikret (Orman) Bey'i incitme amacında değiliz. Kim giderse gitsin bir sonraki yönetim, önceki yönetimi incelemeli. Ben gittikten sonra da dönemimi gelen arkadaş incelesin isterim. Artık Beşiktaş'ta yapılanlar kimsenin yanına kâr kalmasın. İyi işlerden keyif alınıyorsa yanlışların da hesabının verilmesi gerekiyor.”

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