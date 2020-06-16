Abdurrahim Albayrak: Ne acılar çektiğimi yüce Allah bilir

Galatasaray Kulübü 2´nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve bugün ameliyat edilen Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Muslera´nın moralinin son derece yerinde olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, “Hakikaten büyük şansımız, Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız. İçimizden birisi. Muslera da hayli memnun ameliyattan. Kardeşimizin Allah´ın izniyle kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç´a da teşekkür eden Albayrak, “Ali Koç ziyaret etmiş, çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse´yi ziyaret etmek için gittim ancak taburcu olmuş. Ali Koç´u telefonla arayacağım” dedi.
Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklardan da bahseden Albayrak, “Mustafa Cengiz Başkanım bu hastalığı sonrasında, sakatlıklar stoperlerden yoksun sahaya çıktık. Üzerimizden bir şanssızlık var. İnşallah Allah´ın izniyle sahamızda oynayacağız Gaziantep maçında iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Türkiye´de ve dünyadaki tüm sporcuları Allah kazadan beladan korusun. Tribünde otururken, Muslera ve Andone´yi gören bir yönetici olarak, ne kadar üzgün olduğumu, ne acılar çektiğimi bir yüce Allah bilir, kimseye Allah yaşatmasın” şeklinde konuştu.
Galatasaray´ın hiçbir zaman hedefinden sapmayacağını vurgulayan Abdürrahim Albayrak, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. 7 maçımız kaldı. Bunları kazanıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.