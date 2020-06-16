90’dan Sonra’da gündem Fenerbahçe Trabzonspor maçı ve Süper Lig’de 27.hafta!

Sözcü Skor’un yeni podcast programı 90’dan Sonra’nın ilk bölümünde gündem Süper Lig’e dönüş, 27. hafta maçları ve Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor rövanşı oldu. Editörlerimizden Ümit Genç, Alican Özcan ve Semih Kalkan; haftanın maçları, şampiyonluk yarışı, hakem tartışmaları ve daha fazlasını masaya yatırdı.

90’dan Sonra; Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı platformda siz değerli dinleyicileriyle her salı buluşmayı bekliyor.

03:55 Fenerbahçe – Trabzonspor kupa rövanş maçı öncesi değerlendirme ve takımların son durumu. Göztepe – Trabzonspor ve Fenerbahçe Kayserispor maçı

17:07 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor

19:27 Çaykur Rizespor – Galatasaray maçı ve Muslera’nın talihsiz sakatlığı

25:33 Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

30:37 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor

33:22 Yeni şampiyonluk oranları ve Süper Lig’de tarihi ve tuhaf sezon!

34:51 Beşiktaş’ın kampanyasından ilginç detay…