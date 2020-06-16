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Sözcü

90’dan Sonra’da gündem Fenerbahçe Trabzonspor maçı ve Süper Lig’de 27.hafta!

90'dan Sonra'nın ilk bölümünde Süper Lig'de 27. hafta maçlarını masaya yatırdık. Editörlerimizden Ümit Genç, Alican Özcan ve Semih Kalkan, Türkiye Kupası Yarı Final rövanşındaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını, haftanın olaylarını ve corona arasından dönüşün etkilerini değerlendirdi.

16:56 -
Haberler Futbol

Sözcü Skor’un yeni podcast programı 90’dan Sonra’nın ilk bölümünde gündem Süper Lig’e dönüş, 27. hafta maçları ve Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Trabzonspor rövanşı oldu. Editörlerimizden Ümit Genç, Alican Özcan ve Semih Kalkan; haftanın maçları, şampiyonluk yarışı, hakem tartışmaları ve daha fazlasını masaya yatırdı.

90’dan Sonra; Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı platformda siz değerli dinleyicileriyle her salı buluşmayı bekliyor.

03:55 Fenerbahçe – Trabzonspor kupa rövanş maçı öncesi değerlendirme ve takımların son durumu. Göztepe – Trabzonspor ve Fenerbahçe Kayserispor maçı

17:07 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor

19:27 Çaykur Rizespor – Galatasaray maçı ve Muslera’nın talihsiz sakatlığı

25:33 Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

30:37 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor

33:22 Yeni şampiyonluk oranları ve Süper Lig’de tarihi ve tuhaf sezon!

34:51 Beşiktaş’ın kampanyasından ilginç detay…

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Son güncelleme: 17:02 16.06.2020