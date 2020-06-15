Tugay Kerimoğlu’ndan Fernando Muslera açıklaması! ‘Galatasaray yarı yolda bırakmaz’

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Rizespor – Galatasaray mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrası taraflı tarafsız herkesi üzen Fernando Muslera’nın sakatlığını değerlendirdi.

İşte Tugay Kerimoğlu’nun açıklamaları…

“Muslera takımın yüzde 50-60’ıdır. Liderdir. Kurtardığı maçlar var, getirdiği şampiyonluklar var. Böyle bir karakterden yoksunsunuz artık. Bu tarz karakterleri çok çabuk sahiplenir ve yarı yolda bırakmaz Galatasaray.

Bu zaman kadar her türlü fedakarlığı yapan bir oyuncu Muslera. Hayatımda gördüğüm, görebileceğim çok düzgün karakterlerden, onunla çalıştım. O kadar kibar, düzgün, beyefendi bir insan ki… Galatasaray sözleşmesi bitince de uzatır ve devam eder.

Gelen teklifler oldu, Muslera hiçbir zaman gitmeyi düşünen bir anlayışta olmadı. Bizden biri gibi yaşadı, tüm kulüplerde ona karşı bir sevgi var.”