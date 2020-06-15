Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa´yı müzesine getirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe´ye konuk olacak. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ülker Stadyumu´nda saat 20.45´te başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

ÇİMŞİR´DEN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor´da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı´nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa´nın bu maçta ilk 11´de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir´in son oynanan Göztepe maçının 11´inden farklı olarak cezalı Guilherme´nin yerine orta sahada Sosa´ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

KUPADA 14´ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası´nda 14´üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor´un 7, Fenerbahçe´nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan – Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: Guilherme