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Ryan Donk ve Adem Büyük, Gaziantep maçında yok!

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü. Defansın ortasında Marcao’nun sakatlığı bulunuyor. Öte yandan Adem Büyük de gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gaziantep maçında oynayamayacak

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Haberler Futbol
Ryan Donk ve Adem Büyük, Gaziantep maçında yok!

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray’da bu maç öncesi Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri sınırda olan isimlerdi. Donk, mücadelenin 61. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Başarılı futbolcu, 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'ın Ryan Donk'un da kart cezasından dolayı gelecek hafta defans ortasındaki alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada görev alan Brezilyalı futbolcu Marcao'nun da sakatlığı devam ederken, teknik direktör Fatih Terim’in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile Emin Bayram bulunuyor.

Öte yandan Rizespor maçının 76. dakikasında oyuna giren Adem Büyük, 88. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli futbolcu da Gaziantep FK maçında sahada olamayacak.

Adem Büyük galatasaray Ryan Donk