Marcelo Saracchi: Uydurulan bir penaltı…

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 yenilen Galatasaray’da, rakibine yaptığı müdahale sonrası Karadeniz ekibinin penaltı kazanmasına sebebiyet veren Marcelo Saracchi, maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu. Marcelo Saracchi, verilen penaltı kararının hatalı olduğunu söyledi.

Maçta kötü oynadıklarını belirten Marcelo Saracchi “İstemediğimiz bir maç oldu. İyi oynamadık, hak etmedik belki ama hak edilmeyen bir penaltı var. Uydurulan bir penaltı var. Nando’nun, Andone’nin sakatlıkları bizi çok etkiledi. Maçın en önemli dönüm noktası haksız şekilde verilen penaltı” dedi.