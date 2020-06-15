Kupada derbi vakti! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 27. haftanın sona ermesinin ardından gözler Türkiye Kupası’na çevrildi. İlk finalistin belirleneceği maçta Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşacak.

İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe bu kez sahasında kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda 2-1’lik avantajını korumanın peşinde.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve ATV’den canlı yayınlanacak maç saat 20.45’te başlayacak. karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig’de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ozan’ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.