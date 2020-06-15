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Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor kulübü, Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

09:34 -
Haberler Futbol
Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Dün akşam Rize Didi Stadı’nda oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sakatlanan ve sağ ayağında kırık tespit edilen kaleci Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajları yayınlandı.

Süper Lig takımları sosyal paylaşım sitelerinden Galatasaray takımının kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun dileklerini iletirken Hes Kablo Kayserispor kulübü de , “Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni diliyoruz” mesajı yayınladı.

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