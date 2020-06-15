Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera´nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone´nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır.”