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Sözcü

Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı

07:22 -
Haberler Futbol
Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera´nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone´nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır.”

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