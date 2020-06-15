Galatasaray’dan çok sert tepki: “Allah hesabını sorar”

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Rizespor’a 2-0 mağlup oldukları maçta verilen kararlar nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi.

Uğurlu’nun daha önce de aleyhlerine hata yaptığını belirten yönetici, “Yaşar Kemal Uğurlu’yu geçen sene Hatay’dan anımsıyoruz. Sahanın dışından gelen topa gol vermişti. Yukarıda Allah var, hesabını sorar” dedi.

‘KART BİLE VERİLMEDİ, YAZIKLAR OLSUN’

İki sakatlığın olduğu pozisyonda da kart çıkmadığını belirten Recevik, “Muslera’nın ayağı kırıldı, Andone sedye ile çıkıp sakatladılar, iki pozisyonda sarı kart bile verilmedi. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.