MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-0 Denizlispor

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.

Konuk ekip Denizlispor’da Zeki Yavru 44. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken ev sahibi ekip kazanılan serbest vuruş organizasyonunda Mustapha Yatabare ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Sivasspor bu galibiyetle puanını 52 yaparken üçüncü sıraya yükseldi. Denizlispor ise 31 puanda kaldı. Sivasspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olurken Denizlispor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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