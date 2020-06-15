MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-0 Denizlispor

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.
Konuk ekip Denizlispor’da Zeki Yavru 44. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalırken ev sahibi ekip kazanılan serbest vuruş organizasyonunda Mustapha Yatabare ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki ekip de gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele Sivasspor’un 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Sivasspor bu galibiyetle puanını 52 yaparken üçüncü sıraya yükseldi. Denizlispor ise 31 puanda kaldı. Sivasspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olurken Denizlispor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 16. dakikada Hakan Yandaş’ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
- 21. dakikada Olcay Şahan’ın ceza sahasına ortasında Aissaiti’nin şutu auta çıktı.
- 28. dakikada Sacko’nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.
- 32. dakikada Yatabare’nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan’da kaldı.
- 43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı’ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 45. dakikada Hakan Yandaş’ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 55. dakikada Rodellega’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
- 65. dakikada Emre Kılınç’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan’da kaldı.
- 69. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
- 80. dakikada Yasin Öztekin’in ortasında ceza sahası içinde Claudemir’in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
- 86. dakikada Uğur Çiftçi’nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal’ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
- 88. dakikada Sedat Şahintürk’ün kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.