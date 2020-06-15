Büyük kayıp

Skoda, 48'inci saniyede golü atsa, Rize maça 1-0 önde başlayacaktı. G.Saray savunmasının arasına atılan toplar, mutlaka bir tehlike yaratacak gibiydi. Orta alan ve savunmanın uyumsuzluğu, ev sahibine Skoda ile pozisyon getirdi. Kritik pozisyonları önleme uzmanı Muslera, sakatlanmayı göze alarak, net pozisyona dur dedi. Sonrası tam bir korku filmi ve sıkıntı…

Böyle acı sakatlıklar olunca, oyunun içine girmek çok zordur. Galatasaray da bu bunalımı yaşadı. Oyunda daha çok pas yapan ev sahibi, şut girişimleri ile tehlikeli olma sinyalleri verdi. Sonra gelen penaltı… Skoda bunu da kaçırıyordu az daha, sonra attı. Bir sakatlığın şoku, soyunma odasına 1-0 geride gitmesine yol açtı Galatasaray'ın…

İlk yarıda bir tane isabetli şut atamayan Galatasaray, ikinci yarıya biraz kıpırdamış gibi başladı. Andone ve Emre'nin oyuna girmesi, maçın formsuz ismi Ahmet'in yerine Lemina'nın savunma ortasına yerleşmesi, düşünce olarak iyi hamlelerdi. Pres isteği vardı, ama Rizespor da boş durmuyordu.

Tunay’ın dokunuşu ile top ağlara giderken maç Rizespor'a iyice döndü. Artık risk oyununa dönen bir takım izlemeye başladık. Fakat riske girip, sonuç alamazsan, tükeniş başlar.

Galatasaray ağır yara aldı, Rize'de… Adem ise çok gereksiz kırmızı kart gördü…

Tabi Andone'ye de büyük geçmiş olsun…