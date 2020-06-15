Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu

Galatasaray´ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 14´üncü dakikasında yaşanan pozisyonun ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kontrolleri yapılan Uruguaylı kalecinin sağ tibia ve fibulasında kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray 2´nci Başkanı Abdurrahim Albayrak´ı arayarak Muslera´nın sakatlığı hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera´nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.