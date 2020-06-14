Türkiye’nin transfer dönemi tarihleri belli oldu

Türkiye’de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz’da başlayacak ve 22 Eylül’de sona erecek.
FIFA, corona virüsü pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi.
Öte yandan Türkiye’de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.
Avrupa’nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:
İngiltere: 19 Haziran – 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz – 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz – 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz – 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz – 2 Eylül