Trabzonspor’dan Tuncel Kurtiz’in sesiyle ‘Kaldı7’ paylaşımı!

Trabzonspor, merhum Tuncel Kurtiz’in sözleri ile bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım büyük beğeni topladı.

Şenol Güneş Kompleksi’nin görsellerinin olduğu videoda merhum sanatçı Tuncel Kurtiz’in seslendirdiği şu sözler yer aldı:

“Duyuyor musun yeğen, suyun sesini duyuyor musun? Yapamam diyordun, gücüm yetmez sanıyordun. Anlarlar, yaptırmazlar, bir daha yenerler diye korkuyordun. İmkansız diyordun. Ama suyun sesini duyuyor musun yeğen? Deniz sonunda yarıldı. Bize sadece içinden yürümek kaldı.”