Trabzonspor, CAS’a başvurusunu yaptı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) itiraz için gerekli dosyayı gönderdi.

Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS’a gönderdiğini açıkladı.

Trabzonspor'un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.

‘Herkesin içi rahat olsun’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası TRT Spor’a yaptığı açıklamada UEFA’nın kararı ve CAS süreci ile ilgili olarak “Hukuki süreç başladı, konuşmanın doğru olmayacağını söyledim. Ama biz sustukça çok farklı senaryolar, farklı hikayeler artıyor. Herkesin içi rahat olsun bu konu perşembe günü bizim gündemimizden düştü” ifadelerini kullanmıştı.