Sporcular IOC’ye karşı harekete geçti: ‘İnsan haklarına aykırı…’

Global Athlete adlı, küresel sporcu inisiyatifi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) sporcuların ırkçılık karşıtı mesaj vermek adına diz çökmelerini yasaklayan “Kural 50” adlı meşhur kuralına karşı tepki gösterdi.

Global Athlete, Kural 50’yi “insan haklarına aykırı” olarak niteledi. Olympic Charter’ın (Olimpiyat İlkeleri) 50. maddesinde yer alan “Hiçbir Olimpik tesiste, sahada ya da diğer alanda her türlü gösteri, politik, dini ya da ırksal propagandaya izin verilmeyecektir” maddesi tepki çekerken ocak ayında yasaklanan hareketler arasına diz çökme de eklenmişti.

Dünya çapında sporcuların bir araya gelerek oluşturduğu ve yön verdiği Global Athlete yaptığı resmi açıklamada “IOC ve IPC’nin (Uluslararası Paralimpik Komitesi) diz çöken sporcuların ceza alacağı yönündeki güncel açıklaması açıkça insan haklarının ihlalidir” ifadelerine yer verdi.

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Global Athlete’in gündeme damga vuran açıklaması şu sözlerle devam etti:

“Dünyanın her yerinde sporcular bu açıklama ile dehşete kapılmış vaziyette ve değişim talep etmekte. Sporcular bir kez daha bir arada durdu ve onların kolektif sesleri IOC’yi orta yolu bulmak için konumunu değiştirmeye ve Kural 50 hakkında sporculara danışmaya zorladı.

‘Sporcular yıllarını adıyor…’

Sporcular, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na katılabilmek için hayatlarından yıllarını adıyor. Eğer sporcular İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde detaylandırıldığı üzere başkalarının da haklarına ve özgürlüklerine saygı göstererek seslerini yükseltmek istiyorsa, IOC onların farklı fikirlerini kucaklamalı.” Olimpiyat Oyunları’ndaki protestoları kısıtlayan düzenlemeleri değiştirme çağrıları üzerine IOC, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Sporcular temel Olimpiyat değerlerini en iyi nasıl destekleyeceklerine, onurlu bir şekilde karar vereceklerdir” ifadelerini kullandı ve istişare mesajı verdi.