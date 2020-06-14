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SON DAKİKA | Galatasaray’da Florin Andone sakatlandı!

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'a konuk olan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlandığı maçta ikinci şoku Florin Andone ile yaşadı. Maça ikinci yarıda giren Rumen forvet, Rizespor kalecisi Tarık ile çarpıştıktan sonra maça devam edemedi. Andone'un sağ ön çapraz bağında yırtık olabileceği öğrenildi.

22:54 -
Haberler Futbol
SON DAKİKA | Galatasaray’da Florin Andone sakatlandı!

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, Muslera’nın ardından Andone’nin sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rumen forvet, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Ancak maçın 72. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Rizespor kalecisi Tarık ile çarpışan Andone acı içinde yerde kaldı. Dizi esneyen Rumen forvet sedye ile sahayı terk ederken yerine Younes Belhanda dahil oldu.

DHA’nın verdiği bilgiye göre; Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.

Sarı kırmızılı ekipte Fernando Muslera maçın 16. dakikasında sakatlanarak sahadan ambulansla ayrıldı. Uruguaylı kalecinin sağ ayağında iki kırık olduğu tespit edildi.

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Son güncelleme: 23:24 14.06.2020