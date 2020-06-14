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SON DAKİKA | Galatasaray’da büyük şok! Muslera sakatlandı…

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, maçın hemen başında büyük bir şok yaşadı. Rakibiyle çarpışan kaleci Fernando Muslera, 16. dakikada sakatlanırken dakikalarca yerden kalkamadı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TRT Spor'un verdiği bilgiye göre Muslera'nın kaval kemiğinde kırık şüphesi var

14 Haziran 2020 21:22
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da, Fernando Muslera şoku yaşandı.
Mücadelenin 16. dakikasında Rizespor'un atağında Skoda'nın mutlak bir golünü kurtaran Uruguaylı kaleci, daha sonra acı içinde yerde kaldı.
Sakatlanma pahasına golü önleyen Muslera, rakibiyle çarpıştığı pozisyonun ardından yaklaşık 10 dakika yerden kalkamadı.
Tecrübeli kalecinin yerine genç kaleci Okan Kocuk dahil olurken Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sakatlık sonrasında hem Galatasaraylı, hem de Rizesporlu oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Takım kaptanı Selçuk İnan hakemden izin alarak saha içine girip Muslera'nın son durumu hakkında bilgi alırken teknik direktör Fatih Terim ve yönetici Abdurrahim Albayrak'ın üzüntüsü kameralara yansıdı.
Öte yandan TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Muslera'nın kaval kemiğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş yaptığı paylaşımda ""Geçmiş olsun. Kırık var, çok üzgünüm. Allah seninle olsun" ifadelerini kullandı.
Son güncelleme 22:01 | 14 Haziran 2020
Çaykur Rizespor fernando muslera galatasaray

PUAN DURUMU

O G P
1 Trabzonspor Trabzonspor 27 16 56
2 Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 27 16 56
3 Galatasaray Galatasaray 27 14 50
4 Sivasspor Sivasspor 26 14 49
5 Besiktas Besiktas 27 13 44
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