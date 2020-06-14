Sergen hoca ne yapsın?

Pandemi sürecini en zorlu yaşayan takımlardan olan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı. Nedenlere bakacak olursak;

1)Beşiktaş’ta gördüğümüz en büyük eksiklik fiziksel olarak henüz hazır olmamasıydı. Çok yavaş ve temposuz oynayan sadece hücumda kanatları kullanmaya çalışan Beşiktaş tüm ikili mücadelelerde eksik kalırken, baskı ve pres konusunda ise fazlasıyla yetersizdi. Rakibin kontrataklarını karşılama konusunda ise oldukça başarısız olan bir Beşiktaş takımı vardı. Atiba ve Eleny rakibe pres ve baskı yapma adına doğru işleri yapamayınca Antalyaspor orta sahada kontrolü ele geçirdi.

2) Beşiktaş zihinsel olarak maça yeterince iyi hazırlanmamış. Sahada daha çok kazanmak isteyen, daha çok mücadele eden rakiple girmiş olduğu bütün mücadeleleri kazanmak isteyen bir Antalyaspor vardı. Beşiktaşlı futbolcular ise sanki bir hazırlık maçı yapıyormuş gibi performanslarının yüzde 50'sini ortaya koymasının yanında, taktik ve oyun disiplinine de sadık kalmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Özellikle Diaby, Boateng, Güven ve Boyd ortaya koydukları bu performans ile Beşiktaş'ı şampiyonluğa oynatabilecek düzeyde olmadıklarını gösterdiler.

3) Burak Yılmaz'ın yokluğu Beşiktaş'ın hücum gücünü çok düşürdü. Rakip kaleyi zorlayabilecek derin ve delici koşular yapacak bir Burak olmayınca Beşiktaş'ın, Antalyaspor kalesinde net pozisyon bulma ve üretme şansı kalmadı. Ayrıca Burak'ın oluşturduğu boş alanlara Boateng ikinci bir santrfor gibi girip pozisyon buluyordu. Burak'ın yokluğu Boateng'in etkisini de düşürdü.

4) Beşiktaş’ta Gökhan Gönül ve Caner'in, Fenerbahçe ile anlaştığını herkes çok iyi biliyor. Mevcut futbolcuların çoğundan Beşiktaş yönetimi sözleşmelerinde indirime gitmelerini istedi. Birçok futbolcu da bu indirim taleplerini kabul etmiyor. Böyle bir ortamda ve süreçte Sergen hocanın yapacağı hiçbir şey yok. Bu şartlar altında takımın mağlup olması gayet normal.