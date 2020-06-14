Schalke 04’ün galibiyet hasreti 13 maça çıktı

Almanya Bundesliga´nın 31´inci haftasında Schalke 04 sahasında Bayer Leverkusen´i konuk etti. Veltins Arena´da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte 51´inci dakikada Daniel Caliguiri, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Leverkusen´de 75´inci dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil olan Paulinho, 81´inci dakikada skora denge getiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Öte yandan Schalke 04´te forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk asıllı 19 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan mücadeleye ilk 11´de başladı.

Ozan Kabak, 90 dakika sahada kalırken, Can Bozdoğan 69´uncu dakikada Timo Becker´e, Ahmed Kutucu ise 73´üncü dakikada Michael Gregoritsch’e yerini bıraktı. Ayrıca diğer bir Türk asıllı futbolcu Levent Mercan da 88’inci dakikada oyuna dahil oldu.