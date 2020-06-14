Şampiyonluğun net favorisi

Trabzonspor şampiyonluk şarkıları söylemeye başlasın, Galatasaray Fatih Terim faktörüne ve tecrübesine güvensin ama bu ligin şu an itibariyle 1 numaralı favorisi Başakşehir.

Okan Buruk'un gelişiyle bambaşka bir kimlik kazanan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in en iyi takımı. Sahadaki duruşu, taktik disiplini ve otomatikleşen kaliteli oyun anlayışıyla çok farklı bir takım. Zaten bu özellikleri sayesinde UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu rakipleri dize getirdi.

Üç ay aranın ardından döndükleri Süper Lig'de kaldıkları yerden devam edeceklerini gösterdiler. Seyircisiz oynamaya o kadar alışkınlar ki, sanki 3. haftadaki bir maç oynuyorlardı. Ben bile izlerken yadırgamadım. Alanyaspor bu taktik disiplin karşısında pozisyon bulmakta zorlandı, hücuma bile çıkamadı. Bir bakıyorsunuz Demba Ba defansta bir bakıyorsunuz Skrtel hücumda. Başakşehirli her futbolcu kendinden o kadar emin oynuyor ki, ‘Biz nasıl olsa golü buluruz' havasındalar. Haksız da değiller.

Bu özgüven, taktik disiplin ve oyun kalitesi Başakşehir'i bir sürpriz olmazsa şampiyon yapar.