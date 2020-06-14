Sahadaki lider Luiz Gustavo!

Fenerbahçe, geri dönüş sonrası çıktığı ilk maçta (2 dakikada 2 gol bularak) sıradışı bir geri dönüşe imza atıp Kayserispor'u 2-1 yendi ve kalan 7 haftaya moralli girdi. Bu galibiyette takımdaki bir isim, diğerlerinden öne çıktı: Luiz Gustavo. Brezilyalı orta saha oyuncusu devamlılığı, ikili mücadelelerdeki başarısı ve oyuna katkısı ile dikkat çekti. 1 gol atan (galibiyet golü), 1 şutu da direkten dönen Luiz Gustavo, yüzde 95.9 isabetli pas yüzdesiyle oynadı. 10 ikili mücadeleden 7'sini kazanan Brezilyalı, 8 de sahipsiz top kazandı.

MAÇ BAŞI 65.7 PAS

Gustavo, 23 lig maçına çıktı ve toplamda 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Bu müsabakalarda 58 top çalan Gustavo maç başına 2.5 ile oynadı. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca 35 kez top keserek maç başına 1.5 ortalaması tutturdu. Toplamda 2 bin 70 dakika süre alan deneyimli futbolcu ayrıca maç başına 65.7 pas, yüzde 90.8 başarılı pas ortalaması, 1 kilit pas ve 1.7 şut ortalamalarına sahip