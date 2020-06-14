Rizespor Galatasaray geniş maç özeti! G.Saray deplasmanda yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Lig’de 3. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip zorlu Rize deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle ayrıdı. Zorlu mücadelede Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera 16. dakikada kaval kemiğinden sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Maçın önüne geçen bu dakikaların ardından ilk gol 42. dakikada Rizespor adına Milan Skoda’dan gelirken, 53. dakikada da Tunay Torun durumu 2-0’a taşıdı. Bu skor ile Galatasaray 50 puanda kalırken, Rizespor puanını 28’e yükseltti. Rizespor Galatasaray maçının geniş özetini ve gollerini sayfamızdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

RİZESPOR GALATASARAY GENİŞ ÖZET

GALATASARAY DEPLASMANDA KAYIP!

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında kaybedilen üç puan kadar, Muslera ve Andone’nin sakatlıkları da Galatasaray’ı yıktı. Galatasaray’da sarı kart cezalısı Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük de önümüzdeki hafta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaklaşık üç aylık bir aranın ardından yeniden sahaya dönen Galatasaray, hazır bir görüntü sergilemedi. Özellikle ilk yarıda rakip kalede pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, gelecek haftalar için umut vermedi. Muslera ve Andone’nin sakatlıkları da Galatasaray’a ağır darbe oldu.

Muslera’nın da sakatlanması ile son yedi haftada en önemli oyuncusundan yoksun kalacak olan Galatasaray, şampiyonluk için yeterli bir futbol sergilemekten uzak kaldı. Orta sahası etkisiz kalan, hücum hattında verimli olamayan Galatasaray’da, Saracchi’nin yaptığı hatalar da dikkat çekti.

Galatasaray’da Muslera ve Andone’nin sakatlıkları dışında, Donk sarı kart, Adem Büyük ise kırmızı kart cezalısı durumuna düştü. Bir dakika içinde iki sarı kart gören Adem Büyük, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Çaykur Rizespor ise güçlü rakibi karşısında aldığı üç puanla ligde kalma yolunda umutlandı. Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor, sergilediği coşkulu futbol ile önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Rakip ceza sahasına girmekte zorlanan Galatasaray’da, Fatih Terim’in ikinci yarıda çift forvete dönmesi de işe yaramadı. Oldukça kötü bir performans sergileyen Galatasaray, Çaykur Rizespor’a mağlup olmaktan kurtulamadı.

Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in galip geldiği haftada Galatasaray, aldığı mağlubiyetle 50 puanda kalarak rakiplerinin 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor ise puanını 28 yaparak düşme hattından kurtuldu.

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