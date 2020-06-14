Rizespor Galatasaray canlı skor! Rize GS maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. 21.00’da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Rize Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden canlı izlemek için beIN Sports üyeliği gerekiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini ise sayfamızdan yapabilirsiniz. İşte Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı…
ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE (BEIN SPORTS ÜYELĞİ GEREKMEKTEDİR)
ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda
YEDEKLER: Gökhan, Boğaçhan, Alberk, Burak, Sasse, Abdullah, Oğuz, Boriachuk, Oğulcan
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao
YEDEKLER: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Emin, Taylan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
STAT: Çaykur Didi Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS HD1