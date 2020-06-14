Rizespor Galatasaray canlı skor! Rize GS maçı kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. 21.00’da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Rize Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden canlı izlemek için beIN Sports üyeliği gerekiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini ise sayfamızdan yapabilirsiniz. İşte Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı…

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE (BEIN SPORTS ÜYELĞİ GEREKMEKTEDİR)

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

YEDEKLER: Gökhan, Boğaçhan, Alberk, Burak, Sasse, Abdullah, Oğuz, Boriachuk, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Emin, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1