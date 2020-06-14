Premier League’de iki corona virüsü vakası tespit edildi!

Premier League’den yapılan resmi açıklamaya göre oyunculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son testler sonucunda iki kişide corona virüsüne rastlandı.

Açıklamada “Premier League olarak 11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günü 1200 oyuncu ve kulüp çalışanına Covid-19 testi yapıldığı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Bu testler sonucunda iki farklı kulüpten toplam iki test pozitif sonuçlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

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Geçen ay antrenmanların başlamasından bu yana testler çok düşük oranda pozitif sonuç vermeye devam ederken mart ayından bu yana askıda olan Premier League, çarşamba günü sahaya dönecek.

Açılış gününde Aston Villa, Sheffield United’ı; Manchester City ise Arsenal’ı konuk edecek.