Mustafa Reşit Akçay: ‘İyi bir takıma karşı alınan bir puan bizim için çok önemli’

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede mağlubiyeti hak etmediklerini vurguladı.

Akçay, maç sonu yaptığı açıklamada, “Kazanmak için plan yaptık ve kazanabilirdik de ama olmadı maalesef. Maç boyunca risk alarak oyunu forse ettik. Oyunun genelinde oyuna dokunmalarımız fayda etmedi. O yüzden biz bu akşam bir puan aldık. Gaziantep gibi çok iyi bir takım ve bu takımdan bir puan almak önemliydi. Ligin boyunun kısaldığı bu dönemde bir puan bizim için çok önemliydi” dedi.

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Deneyimli çalıştırıcı, “Özellikle ikinci yarıdaki oyun bizim için kaliteliydi. Bu oyun gelecek maçlarda bize fayda olarak, yakıt olarak geri dönecektir. O yüzden bu maça olumlu bakıyorum” ifadelerini kullandı.