Muslera’nın sakatlığı üzüntüye boğdu

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Rize’de oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında büyük bir şanssızlık yaşandı. Çaykur Rizespor’un geliştirdiği atakla Skoda, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera’yı geçemedi. Golü kurtaran Muslera, rakibi ile çarpışarak sakatlandı. Acı içinde yerde kıvranan Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muslera’nın yaşadığı sakatlık, sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. Taraflı tarafsız tüm Twitter kullanıcıları, Muslera’nın sakatlığı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

İşte Muslera’nın sakatlığı ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları:

Muslera'ya çok üzüldüm. Moralim ciddi bozuldu. En kısa zamanda döner inşallah. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) June 14, 2020

Ne maç kaldı ne bir şey. Bir yakınımın başına gelmiş gibi üzüldüm. Bu hissi yaşatacak çok az futbolcu var. — Atahan Altınordu (@atahanalt) June 14, 2020

Kaptanımız Fernando Muslera, girdiği pozisyonda sakatlandı. Muslera, ambulansla hastaneye götürülüyor. Kalbimiz seninle Nando! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 14, 2020

Geçmiş olsun Muslera ! Umarım ciddi bir sakatlık değildir #cimbom — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) June 14, 2020

Geçmiş olsun fernando / que te mejores pronto @1_Muslera_25 pic.twitter.com/REMpSJAYkj — EMRE ÇOLAK (@emrecolak1010) June 14, 2020

Bi dişi kanarya olarak en sevdiğim rakip oyuncu Muslera adam gibi adam umarım bi şeyin yoktur. Geçmiş olsun — blue eye (@senay_uluc) June 14, 2020

Ne maçı istiyoruz ne şampiyonluğu yeter ki sen iyi ol Muslera #Muslera #RIZvGS pic.twitter.com/DPWgrHHUiu — Eski Açık 222 (@EAcik222) June 14, 2020