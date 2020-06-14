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Milli sporcu Fatma Uruk, Fortius’un konuğu oldu!

Sözcü Skor'un podcast programlarından Fortius'un yeni bölümünde Metin Aktaşoğlu'nun konuğu, milli serbest dalışçı Fatma Uruk oldu. Dünya rekoru denemesi için mart ayında Meksika'ya giden Fatma Uruk, corona virüsü engeline takıldı. Milli sporcu yaşadığı zorlu süreci tüm ayrıntılarıyla anlattı.

SKOR
15:42 -
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Dünya rekoru denemesi için mart ayından beri Meksika'da bulunan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Fortius'un yeni bölümünde Sözcü Skor editörlerinden Metin Aktaşoğlu'nun konuğu oldu.

Dünyayı sarsan ‘corona' engeline takılan; yılmayan, dönmeyen ve mücadelesini sürdüren Fatma Uruk, 30 Ağustos'ta dünya rekorunu kırmayı hedefliyor ancak talihsizlikler de peşini bırakmıyor. Fatma Uruk’un yaşadığı tüm aksiliklere şimdi de Cristobal Tropik Fırtınası engeli çıktı.

Keyifli ve ilham verici sohbette Fatma Uruk yaşadığı ve tek başına göğüs gerdiği zorlu süreci, inancını ve motivasyonunu nasıl koruduğunu ve rekor denemesi hakkındaki son gelişmeleri tüm detaylarıyla anlattı.

Fatma Uruk serbest dalış