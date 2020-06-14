MAÇ SONUCU | Napoli 1-1 Inter | Napoli İtalya Kupası finalinde

İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Inter’i deplasmanda 1-0 yenen Napoli, kendi evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 1-1’lik beraberlikle tamamladı ve finale yükselen ekip oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında korner atışından gol bulan Christian Eriksen Inter’i 1-01’lık üstünlüğe taşırken, 41’de Dries Mertens durumu 1-1’e getiren isim oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi ve Napoli finale yükselen ekip oldu.

Final maçı 17 Haziran Çarşamba günü Juventus ile Napoli arasında oynanacak.