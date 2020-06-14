Gençlerbirliği Konyaspor maç özeti ve golleri izle! Galibiyet son dakikalarda geldi!

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta karşılaşmasında bu akşam Gençlerbirliği sahasında Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmanın gol perdesini 59. dakikada Gençlerbirliği adına Giovanni Sio atarken, Konyaspor beraberlik golünü 62. dakikada Marko Jevtovic ile buldu. Maçın skorunu belirleyen gol ise 82. dakikada Berat Özdemir’den geldi ve Gençlerbirliği karşılaşmadan 2-1’lik skor ile ayrılan taraf oldu. Gençlerbirliği Konyaspor maçının geniş özetini, golleri ve önemli pozisyonlarını sayfamızdaki link üzerinden görebilirsiniz. İşte maç özeti izleme ekranı…

GENÇLERBİRLİĞİ KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

İlk yarıda iki ekip de karşılıklı gol fırsatlarını değerlendiremezken soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girildi. Maçın 59. dakikasında gol perdesini Gençlerbirliği'nin yıldızı Giovanni Sio açarken, konuk ekip Konyaspor'un yanıtı gecikmedi.

Konya'nın golcü oyuncusu Marko Jevtovic, 62. dakikada attığı golle takımını 1-1'lik beraberliğe taşıdı. Bu golden sonra baskısını arttıran Konyaspor, üstünlük golü için yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son anlarına girilirken kontrolü eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyuna giren Berat Özdemir'in 82. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve 12. sıraya yükselerek puanını 31'e yükseltti. Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Ligde 4 hafta sonra yenilgi tadan Konyaspor, 28. haftada sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.