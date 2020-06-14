Fortuna Sittard hangi ülkenin takımı? Fortuna Sittard hangi ligde yer alıyor?

Son dönemde adı Acun Ilıcalı ile anılan Fortuna Sittard takımı spor kamuoyunun ilgi odağı oldu. Fortuna Sittard bu sezon Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puan topladı.

İşte Fortuna Sittard hakkında merak edilenler…

FORTUNA SİTTARD HANGİ ÜLKEDE?

Fortuna Sittard, şu anda Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Bu sezonu iptal edilen Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer alıyordu. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadele edecek.

FORTUNA SİTTARD TARİHİ

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşarken, 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

2000'li yılların başından biri finansal sorunlarla boğuşan ve 2009'da kulüp lisansının iptal edilmesinin eşiğinden dönen Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alındı.

FORTUNA SİTTARD SAHİBİ KİM?

Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie liginde oynayan bir takım. Kulüp 1 Temmuz 1968 yılında kuruldu. Kulüp sahibi Işıtan Gün’dür. Işıtan Gün, 1975 Ankara doğumlu ve Boğaziçi Üniversitesi, City University New York’ta öğrenim gördü. Ardından Galatasaray’da Ünal Aysal döneminde yöneticilik yaptı.