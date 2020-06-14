Fenerbahçe futbolculardan indirim istedi

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin, futbolcuların maaşlarından yüzde 15 indirim istediği öğrenildi. Kulübün finans işlerinden sorumlu profesyonelleri, pandemi sürecinin futbol ekonomisine etkilerini ve beklentileri anlatırken indirimin zorunlu olmadığı da dile getirildi.

TRABZON MAÇININ HİKAYESİ FARKLI

Fenerbahçe’de altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen ancak ligi A takımın başında tamamlayacak olan Teknik Direktör Tahir Karapınar, kendisine güvenenleri mahçup etmedi. Babacan tavırlarıyla çok kısa sürede takımın sevgisini kazanan 53 yaşındaki deneyimli hoca “Ben birçok camiada çalıştım ve iz bırakmaya çalıştım. Burada da iz bırakmak istiyorum. Volkan ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır. Trabzonspor maçının hikâyesi farklı olacak. O maça göre plan yapacağız” ifadelerini kullandı.

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