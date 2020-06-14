Fatih Terim isyan etti! ‘Tamam da nereye kadar? Ayağı kırılana kadar mı?’

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Kaybettiği üç puan kadar Muslera ve Andone’nin sakatlıkları ile de sarsılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sakatlıklarının ciddi olduğunu belirten Fatih Terim, özellikle tecrübeli kalecinin sakatlandığı pozisyon nedeniyle hakemleri eleştirdi. Fatih Terim, yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırması gerektiğini savundu.

Fatih Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera’nın da ayağı kırıldı. Andonew’nin de bağlarında kopma var. İkisi de uzun süre bizimle olamayacaklar. Özellikle tabi Muslera bizim için büyük kayıp… Andone de öyle… Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera oldu. Birçok futbolcu bu kuralın mağduru oldu. Kural oynat diyor. Evet ama 1.5 metre iki tane oyuncu, bu kadar net olarak ofsayt olduktan sonra… Çekeceksin bayrağı artık. Çalacaksın düdüğü. Kural oynat diyor ama nereye kadar? Ayağı kırılıncaya kadar mı? Maçın önüne geçti tabi bunlar…”

Takım olarak iyi oynamadıklarını da belirten Fatih Terim “İyi oynadığımız bir gün değildi. Rizespor’u tebrik ederiz. Penaltı var mıydı, yok muydu? Bizim penaltımız verilir miydi? Bunlar artık tartışılacaktır. Ama iyi, oynamadık. Rizespor bizden daha çok savaştı. Donk ve Adem cezalı duruma düştü. Sadece üç puan değil.. Dört tane de oyuncu kaybettik bugün…” dedi.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA | Galatasaray`da büyük şok! Muslera sakatlandı...