Corona arası Ozan Tufan’a yaramamış!

Salgın arasından kırmızı kartla dönen Ozan Tufan yine kilolarıyla gündemde! Devre arasında sözleşme uzatan milli futbolcudaki düşüşün devam ettiği gözleniyor. Sezon başındaki fit görüntüsüyle ve performansıyla takımın en iyi isimlerinden alan Ozan'ın vücut yağ oranının yüzde 15’e kadar çıktığı ve 7 kilo fazlasının olduğu belirtildi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

KIRMIZI KARTI DOĞRUYDU

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan’ın Kayserispor maçında gördüğü kırmzı kartın “haklı” olduğunu ifade etti.

Ozan Tufan’ın kırmızı kartından sonra tepki gösterdiği ifade eden Emre, “Ozan’ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı” şeklinde konuştu.