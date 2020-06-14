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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Rize karşısında sürpriz istemiyor!

Süper Lig Pazar günü maçları ile devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Galatasaray, küme düşme hattında uzaklaşmak isteyen Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin kazandığı haftada Galatasaray puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12:47 -
Haberler Futbol
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Rize karşısında sürpriz istemiyor!

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Şu ana kadar 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray’da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

RİZESPOR GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında 14 Hazira Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki müsabaka saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.