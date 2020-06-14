MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor | Süper Lig 27. hafta

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesinde kritik bir dönemeçe giren Konyaspor ve Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iki ekip de karşılıklı gol fırsatlarını değerlendiremezken soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi. Gol perdesini maçın 59. dakikasında Gençlerbirliği’nin yıldızı Giovanni Sio açarken, konuk ekip Konyaspor’un yanıtı gecikmedi.

Konya’nın golcü oyuncusu Marko Jevtovic, 62. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı. Bu golden sonra baskısını arttıran Konyaspor, üstünlük golü için yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın son anlarına girilirken kontrolü eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyuna giren Berat Özdemir’in 83. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve puannı 31 yaparak 12. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada yer aldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.

Ligde 4 hafta sonra yenilgi tadan Konyaspor, 28. haftada sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Yasin (Soner Dikmen dk. 82), Erdem, Mats (Berat Ayberk Özdemir dk. 46), Flavio, Candeias (İlker Karakaş dk. 90+2), Sessegnon (Sefa Yılmaz dk. 65), Sio (Floyd Ayite dk. 66), Stancu

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Marin Anicic, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson (Rogerio Thuram dk. 86), Pablo Hurtado (Marko Jevtovic dk. 39), Levan Shegelia (Erdon Daci dk. 86), Riad Bajic, Deni Milosevic (Faruku Miya dk. 66)

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Sio (dk. 59), Berat Ayberk Özdemir (dk. 83) (Geçlerbirliği), Jevtovic (dk. 6) (Holding Konyaspor)

Sarı Kartlar: Marin Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Flavio Ramos, Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Konyaspor'un atağında ceza sahasının dışından Rijad Bajic'in şutu defanstan döndü.

24. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Milosevic‘in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

35. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Sio'nun şutu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa kayarak vuran Sio'nun vuruşu ağlara gitti. 1-0

62. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bajic’in pasında Jevtovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

70. dakikada Bajic'in pasında ceza sahası içinde Shengelia'nın şutunda top auta gitti.

83. dakikada Sefa Yılmaz'ın ortasında Berat Ayberk Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1