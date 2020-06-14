MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor | Süper Lig 27. hafta

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesinde kritik bir dönemeçe giren Konyaspor ve Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
İlk yarıda iki ekip de karşılıklı gol fırsatlarını değerlendiremezken soyunma odasına 0-0’lık beraberlikle girildi. Gol perdesini maçın 59. dakikasında Gençlerbirliği’nin yıldızı Giovanni Sio açarken, konuk ekip Konyaspor’un yanıtı gecikmedi.
Konya’nın golcü oyuncusu Marko Jevtovic, 62. dakikada attığı golle takımını 1-1’lik beraberliğe taşıdı. Bu golden sonra baskısını arttıran Konyaspor, üstünlük golü için yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Maçın son anlarına girilirken kontrolü eline alan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyuna giren Berat Özdemir’in 83. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı ve puannı 31 yaparak 12. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 26 puanla 14. sırada yer aldı ve küme düşme hattından uzaklaşamadı.
Ligde 4 hafta sonra yenilgi tadan Konyaspor, 28. haftada sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Yasin (Soner Dikmen dk. 82), Erdem, Mats (Berat Ayberk Özdemir dk. 46), Flavio, Candeias (İlker Karakaş dk. 90+2), Sessegnon (Sefa Yılmaz dk. 65), Sio (Floyd Ayite dk. 66), Stancu
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Marin Anicic, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson (Rogerio Thuram dk. 86), Pablo Hurtado (Marko Jevtovic dk. 39), Levan Shegelia (Erdon Daci dk. 86), Riad Bajic, Deni Milosevic (Faruku Miya dk. 66)
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sio (dk. 59), Berat Ayberk Özdemir (dk. 83) (Geçlerbirliği), Jevtovic (dk. 6) (Holding Konyaspor)
Sarı Kartlar: Marin Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Flavio Ramos, Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)