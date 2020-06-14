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MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 MKE Ankaragücü | Antep’ten tatsız seri…

Gaziantep Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam etti. Heyecan dolu karşılaşma 1-1 sona ererken kazanan çıkmadı. Ankaragücü, 24 puanla 17. sırada kaldı ve tehlike bölgesinden çıkma fırsatını kaçırdı. Galibiyet hasreti beş maça çıkan ev sahibi ise 33 puanla 9. sıraya yükseldi.

20:51 -
Haberler Ankaragücü
MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 MKE Ankaragücü | Antep’ten tatsız seri…

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, kritik maçta MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla sona ererken kümede kalma adına mücadele veren Ankaragücü, 24 puanla 17. sırada kaldı ve tehlike bölgesinden çıkma fırsatını tepti.

Ev sahibi ise 33 puanla 9. sıraya yükseldi. Gaziantep’in golünü 25’te Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken beraberliği getiren ve skoru tayin eden golü 51’de Oscar Scarione attı.

Antep’ten tatsız seri!

Ev sahibinin galibiyet hasreti bu sonuçla 5 maça çıktı. Corona virüsü arasına konuğu Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek giren Ankaragücü ise zorlu deplasmanda beraberliğe razı oldu.

Ankaragücü gelecek hafta Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Gaziantep FK ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

Gaziantep FK MKE Ankaragücü süper lig
Son güncelleme: 22:57 14.06.2020