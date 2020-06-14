CANLI | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın | Rize GS canlı izle

Çaykur Rizespor Galatasaray canlı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Hem zirve mücadelesini hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galibiyet hedefliyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Geride kalan 26 haftada 50 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara almamak ve ‘corona’ arasından moralli dönmek adına üç puan hedefliyor. Maç eksiğiyle 25 puanla 15. sıradaki ev sahibi Çaykur Rizespor ise kazanarak tehlike hattından çıkmanın peşinde.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Oğulcan, Samudio, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Marcao’nun yanı sıra Jimmy Durmaz ve Sekidika maç kadrosuna alınmadı. Çaykur Rizespor’da ise Fernando Boldrin cezalı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti.