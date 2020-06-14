Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ kampanyasında son rakam

Beşiktaş Kulübü’nün Cuma günü başlattığı ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına verilen destek siyah-beyazlı yönetimi sevindirdi.

Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle futbolcu sözleşmelerinde maaşlara baraj koyacak olan yönetim, 1 yıl sürecek kampanyadan gelecek para ile bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Kampanya için açılan sitede yapılan destek için bir sayaç açılırken, sms, havale/eft ve posta çekiyle yapılan destekte son rakamın 176 bin 524 olduğu gösterildi.

Siyah-beyazlı kulübün kampanyasına destek olmak isteyenler, web sayfasından, EFT ve havale yöntemi ile ve tüm operatörlerden 1903’e “bırakmamseni” yazıp mesaj atarak bağışta bulunabilecek. PTT şubelerinden de posta çeki hesabıyla bağış yapılabilecek. Yurt dışından kampanyaya katılmak isteyenler de EFT ve havale ile para gönderebilecek.