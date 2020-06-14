Acun Ilıcalı’dan Beşiktaş açıklaması! ‘Teklif gelirse seve seve kabul ederim’

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında Süper Lig’de ki şampiyonluk yarışından Beşiktaş’ın kampanyasına kadar gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamaları…

“Beşiktaş camiasından yardım kampanyası hakkında bana teklif gelirse seve seve kabul ederim dedim. Ayrıca herhangi bir maddi ilişki de söz konusu değil. Rahmetli babam Beşiktaşlı. Beşiktaş camiasında çok değer verdiğim insanlar var.

Şampiyonluk için tahminim yok aslında. Trabzonspor’un yüksek düzeyli bir futbolu var. Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini dikkatle takip ediyorum. Merdivenleri çıkıyor, acaba zirve mi görecek? Galatasaray ve Fatih hoca da, her zaman şampiyonlukta vardır.

Fenerbahçe için objektif konuşacağım, ben hakem camiasında art niyet olduğunu çok düşünen biri değilim ama hata payı diye bir şey var ya, belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda bir ritim yakalamışken. Başakşehir maçı sonrasında ritim yakalamışken üst üste hakem hataları. Başka zaman dikkat edilmeyip de denk gelen ince detaylar..Bir gol attık, attığımız gol bizim hanemize yazıldı, onu da yaşadık. Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, bence takım ritmini kaybetti orada ve geri çekildi.

Bence iyi sezon oluyordu, iyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe ama istikrarlı olan başarılı oluyor. Sezon hayal kırıklığına doğru gidiyor ama bakalım ne olacak.

‘DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK! BİYONİK OLARAK İNCELENMELİ’

Emre Belözoğlu gibi bir örnek dünyada yok. Düşünün mütevazi bir ailede büyüyorsun, kendini geliştiriyorsun. İngilizce, İtalyanca, İspanyolca… Emre Belözoğlu’nun biyonik olarak incelenmesi lazım. Topla hızına bakıyorum, yaptırdığı penaltıda süratini kullanıyor. Şaşkın şaşkın seyrediyorum. Futbol hayatının ilk gününden yanında oldum, sıkıştığı her yerde elimden geldiğince yardım ettim. Bunu fazlasıyla hak eden biri.

Fenerbahçe’ye transfer lazım. Açıkçası çok doğru 5 adam alması lazım şu anda. Fenerbahçe için şöyle iyimser bir dönem yaşıyorum… Ersun hocayı çok sever ve desteklerdim, değerli bir hocamızdır. Şu anda teknik direktörümüzün kim olduğunu biliyoruz ama Ali Koç gibi bir başkan, Semih Özsoy gibi bir asbaşkan ve Emre Belözoğlu da sportif direktör… Saha içini bilmiyorum da saha dışı güzel görünüyor.

‘SEYİRCİSİZ OLMAK EN ÇOK GALATASARAY’A ZARAR VERDİ’

Seyircisiz olayı en çok kime zarar verdi? Bence Galatasaray’a. Trabzonspor’un yıllardan beri olağanüstü taraftarı var ama iç sahada sanki daha çok stres yapıyorlar, Galatasaray iç sahada daha rahat oluyor. Sanki bu Galatasaray’a biraz zarar verdi.

‘ANLAŞMA AŞAMASINDAYIM’

Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum.”