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Sözcü

45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu’nda tek başına maç izledi!

Polonya’da Slask Wroclaw taraftarı Tomasz Zolkiewicz, 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu'nda tek başına maç izledi. Çarşamba günü, taraftarı olduğu Slaska Wroclaw'ın maçını vinç kiralayarak izleyen ve sosyal medyada gündem olan Zolkiewicz'e kulüp böyle bir jestte bulundu.

23:13 -
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45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu’nda tek başına maç izledi!

Corona virüsü nedeniyle stadyumların seyircilere kapalı olduğu Polonya’da Tomasz Zolkiewcz isimli taraftar çarşamba günü Slaska Wroclaw takımının maçını vinç kiralayarak izlemişti.

Zolkiewcz'in fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasının ardından kulüp yetkilileri Zolkiewicz’e ulaşarak, bugün oynanan LKS Lodz maçına davet etmişti. Zolkiewicz, bugün 45 bin kişilik Wroclaw Stadyumu’nda LKS Lodz maçını tek başına izledi. Zolkiewicz, bu maçta da takımının tek destekçisi olurken, Slask Wroclaw, LKS Lodz'u 4-0 mağlup etti.

Öte yandan Polonya'da 19 Haziran'dan itibaren stadyumların kapasitesinin yüzde 25'i kadar taraftarın maçlara alınması planlanıyor.

LKS Lodz Polonya Slaska Wroclaw Tomasz Zolkiewcz