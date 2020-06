Yusuf Yazıcı: Bir yerlere yazılmış hayallerim var

Trabzonspor’dan Lille'e rekor bir ücretle (17.5 milyon Euro) transfer olan Yusuf Yazıcı, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu oldu. Milli yıldızımıza hedefleri, hayalleri ve Türk futbolu hakkında sorular sorduk, çarpıcı cevaplar aldık.

ÖNCE sağlık. Çapraz bağ sakatlığı geçirmiştin. Şu anda nasılsın?

Operasyonumu Roma'da Profesör Mariani gerçekleştirdi. Mariani bu alanın en önemli isimlerinden biri. Hatta ilk görüşmemizde bana gülerek, “Ben Roma'da Totti'den sonraki en ünlü insanım” demişti.

Çok başarılı bir operasyon geçirdim. İlk iki aylık rehabilitasyon sürecimi de Roma'da tamamladım. Sonrasında İtalya'da virüs tehlikesi yayılınca çalışmalarıma Belek'te devam ettim. Şu anda gayet iyiyim ve sezon başı kampına katılacak durumdayım.

İPTALE SAYGI

Avrupa’nın büyük ligleri oynama kararı almışken Fransa'daki iptali nasıl değerlendiriyorsun?

İptal kararlarına insani açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü ortada insan hayatı var. Evet, Şampiyonlar Ligi şansımız devam ediyordu. Bu pandemi hiç olmasaydı belki de daha üst sıralarda bitirecektik ligi. Alınan kararlar öncesi bilim insanlarının ve doktorların mutlaka fikirleri alınmıştır. Her sporcu sahada olmak ister ama dediğim gibi bu süreçte verilen kararlara da saygı duymamız gerekiyor.

Lille’i tercih etmendeki en önemli sebep neydi?

Sportif direktörün ve teknik direktörün beni çok istemesi en büyük etkendi. Kulübün vizyonu da benim heyecanlarımla ve yapmak istediklerimle örtüştü. Hayallerimi gerçekleştirmeme Lille organizasyonunun çok katkı yapacağını düşünüyorum. Burada her anlamda aradığım ortamı buldum. İlk günden itibaren herkes çok yardımcı oldu. Şanssız bir sakatlık geçirdim ama yeni sezonda çok daha fazla katkı yapacağımdan eminim.

Fransa’daki yaşantını bizimle paylaşır mısın? Trabzon ve Lille'i karşılaştırır mısın?

Yurtdışındaki yaşama daha kolay adapte olabilmek için yabancı dil dersleri alıyorum. Sonuçta sadece sahadaki performansınız değil önemli olan, sosyal yaşamda da bulunduğunuz ülkeye adapte olmanız gerekiyor. Ben Lille'e adapte olmak konusunda herhangi bir zorluk yaşamadım. Herkes yardımcı oldu. Tek sıkıntı biraz soğuk olması. Ona da alışırım.

BEKLENTİLER VARDI

Lille’e rekor sayılacak bir bonservis ücreti karşılığında gittin. Bu üzerinde bir baskı oluşturdu mu?

Hayır. Bana verdikleri önemin ve benden beklentilerinin farkındayım. Ben de bu beklentileri karşılamak için çok çalışıyorum. Üzerimde bir baskı olduğunu söyleyemem ama beni motive ettiğini söyleyebilirim.

Abdülkadir ve Uğurcan da hayallerini gerçekleştirebilir mi?

Trabzon her zaman çok yetenekli sporcular yetiştirmiştir. Sadece Trabzon değil, ben ülke olarak her branşta yetenekli gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama biz, bir şeyi eksik yapıyoruz. Çok erken, çok yüksek hedefler gösteriyoruz yeteneklerimize. Bu durum büyük bir baskı oluşturmaya başlıyor.

Abdülkadir de Uğurcan da Avrupa'nın her takımında oynayabilecek yetenekler. Bu şekilde devam ederlerse zaten hangi noktalara geleceklerini hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi önemli olan sindire sindire, gelişimi tamamlayarak yükselmek.

Bir yerlere yazılmış hayallerim var

Yusuf Yazıcı profesyonel bir ekiple çalışıyor. Birçok konuda farklı bir futbolcu profili çiziyor. Kendisine önemli hedefler koymuş ve bu doğrultuda sonuna kadar çalışacağının sinyallerini veriyor: “Çok net bir planlamam var. Bunun için ekibimle her anlamda çalışıyoruz. Ama önceliğim Lille'de başarılar yakalamak. Burası benim gelişimim için önemli bir yer. Bana her anlamda büyük değer veriyorlar. Hayallerimi gerçekleştirmeme Lille organizasyonunun çok katkı yapacağını düşünüyorum. Burada her anlamda aradığım ortamı buldum. Küçükken hayallerimi kâğıtlara yazar saklardım, büyüdüm hâlâ aynısını yapıyorum.

Yine bir yerlere yazılmış hayallerim var. Ve onları gerçekleştirebilmek için var gücümle çalışıyorum.”

Mutlu bir takımız

“Çok genç ve birlikte oynamaktan zevk alan bir takımız. Mutlu bir takımız. Ve bu enerjinin tüm ülkeye yayıldığını görebiliyorum. Şampiyonanın bu sene ertelenmiş olması, sakatlık sorunlarımızın da çözülmesi açısından çok iyi oldu. Ben şampiyonaya heyecan katacağımızı ve çok başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde kocaman bir sene var. Yaklaştıkça, değerlendirme yapmak daha doğru olur.”

Mükemmeli olsun istiyorum

“Sevmediğim iki özelliğimden başlayayım. Fazla detaycıyım. Bu, bazen yorucu olabiliyor. Önemsiz konularda bile her detayı bilmek istiyorum. Bir de fazla mükemmeliyetçiyim. İstiyorum ki her şeyin en mükemmeli olsun. Bu iki özelliğim bazen çok fazla enerji harcamama, zaman kaybetmeme, bazen hayattaki fırsatları ıskalamama bile neden olabiliyor. Bu özelliklerimi törpülemeye çalışıyorum. Bana en çok faydası olmuş özelliklerim ise kesinlikle adanmışlığım ve çalışkanlığım.”